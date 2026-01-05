Festival Teatro A Mil tuvo su debut en el centro de Santiago
Durante el fin de semana comenzó, en pleno centro de Santiago, la 33ª del Festival Internacional Teatro A Mil, con el pasacalle "El Gigante y los niños Wara Wara". En Renca, el mundo marino se apoderó de las calles con "Océano: los peces inundan la calle"; mientras que en San Miguel se presentó "TR Edition: Life is but a dream", mezcla de danza tradicional coreana con sonidos del k-pop; entre otras instalaciones artísticas.
