Everton lamentó su cuarta derrota consecutiva tras la caída ante Audax Italiano en La Florida
Publicado:
Everton de Viña del Mar sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga de Primera y está en el fondo de la tabla, sin puntos, tras perder por 1-0 en su visita a Audax Italiano en el Bicentenario de La Florida. El gol del triunfo fue un penal de Rodrigo Cabral.
