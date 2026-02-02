El pasacalle "El Gigante y los Niños Wara Wara", de la compañía La Patogallina y parte del Festival Internacional Teatro a Mil 2026, convocó a miles de rancagüinos en el centro de la capital regional.

Familias completas, niños, niñas y jóvenes disfrutaron de una experiencia artística de gran formato en el espacio público, destacó la municipalidad local.

