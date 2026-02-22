Síguenos:
Deportes Limache amargó a la U en el Estadio Nacional con un empate 2-2 en el cierre de la cuarta fecha, y mantuvo su invicto (dos triunfos y dos igualdades) en la Liga de Primera. Daniel Castro y Yerko González anotaron para los "Tomateros", y Javier Altamirano y Nicolás Ramírez lo hicieron para los azules.

