Deportes Limache amargó a la U en el Estadio Nacional y mantuvo su invicto en la Liga de Primera
Deportes Limache amargó a la U en el Estadio Nacional con un empate 2-2 en el cierre de la cuarta fecha, y mantuvo su invicto (dos triunfos y dos igualdades) en la Liga de Primera. Daniel Castro y Yerko González anotaron para los "Tomateros", y Javier Altamirano y Nicolás Ramírez lo hicieron para los azules.
