El chileno Gerald Morales irá por el título sudamericano en una histórica jornada de OFL XVIII

Las artes marciales mixtas (MMA) vivirán una jornada de alto calibre en nuestro país el próximo jueves 17 de octubre, cuando el casino Enjoy Santiago albergue una nueva edición de OFL XVIII, cita que congregará a peleadores de nueve países y pondrá dos coronas continentales sobre la mesa.

El plato fuerte de la noche tendrá acento nacional. El peleador oriundo de Valparaíso, Gerald "Mapache" Morales, buscará consagrarse como monarca sudamericano de peso ligero ante el actual campeón, el brasileño Daniel "Daniboy" Da Silva.

Morales llega al desafío más importante de su carrera con un récord invicto de 3-0 en la compañía, destacando un registro perfecto: todas sus victorias han sido por la vía de la finalización, credencial que lo posiciona como una de las cartas con mayor proyección en la escena chilena.

La pelea coestelar también tendrá un cinturón en disputa. La brasileña Myllena Messias, monarca de las 135 libras y representante del prestigioso equipo Ribas Family, expondrá su título frente a la paraguaya Romina "Dinamita" Sorera, quien completó su campamento de preparación en Santiago junto a la academia RFT.

La velada marcará además un hito para la disciplina en la región: de los 11 combates pactados, seis serán de la rama femenina y cinco de la masculina, ratificando el crecimiento y la vitrina que ha ganado la división en el último tiempo.

La jornada de OFL XVIII en Enjoy Santiago será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de OFL y por las pantallas de Chilevisión.