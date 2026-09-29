Bachelet retomó su agenda en el país tras retirar candidatura a la ONU

La expresidenta Michelle Bachelet comenzó a retomar su agenda en el país y reapareció este martes en un encuentro en la comuna de La Granja, casi una semana después de retirar su campaña a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En el encuentro fue recibida por el alcalde Claudio Arraigada y distintas figuras cercanas a su sector. Y si bien la exmandataria no hizo definiciones acerca de su futuro ni conversó con la prensa, su presencia fue interpretada como un regreso a las actividades públicas, precisamente en el día de su cumpleaños.

El alcalde Arriaga comentó su impresión al estar con ella: "La vimos muy relajada, muy contenta del resultado que tuvo su intento en las Naciones Unidas. Fue bastante agradable darse cuenta de eso".

"Tiene una responsabilidad que no puede eludir, que es ser capaz de articular la voluntad de que el país recupere la democracia, en el sentido de tener un gobierno representativo de la realidad del país. Quiera o no quiera, (Bachelet) tiene un rol articulador en este caso de tener una oposición unida para hacer una oposición razonable, valiosa para el país también", sostuvo el jefe comunal.

De todas formas, la actividad no es una señal aislada. Pues hace algunos días Bachelet suscribió una declaración para cuestionar el ingreso de Chile al Escudo de las Américas junto al expresidente Gabriel Boric.

El otro hito será mañana en el Teatro Municipal de La Pintana, donde los partidos de oposición realizarán un acto para reconocer su trayectoria, pero también para proyectar una señal de unidad. La actividad contará con la participación de la alcaldesa Claudia Pizarro, la presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic, el expresidente Boric, y el discurso de cierre estará a cargo de la exmandataria.

Analista: Su rol en la izquierda se basa en el prestigio que tiene

La reaparición de Bachelet también reabrió la discusión sobre qué rol va a desempeñar en la oposición que reúne desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. En esa línea, el analista político Tomás Duval, de la Universidad Autónoma, planteó que ese papel se basará en el "prestigio" que tiene la exmandataria en el sector.

"Ante la situación de desorden y desorientación política que se encuentra la izquierda en la actualidad, el rol que puede jugar la expresidenta Bachelet se basa fundamentalmente en el prestigio que ella tiene en este sector político", afirmó.

Asimismo, señaló que "puede contribuir a la unidad en la manera que coloque ciertos temas que provocan esa unión necesaria de la oposición. En este caso, los problemas con Estados Unidos son un tema que produce cierta unidad política en la acción de las izquierdas".

"Por lo tanto, el rol de la expresidenta en este sentido puede ser de articular a la oposición en torno a ciertos temas que provoquen la unidad en la acción política de las diferentes fuerzas políticas de la izquierda", concluyó.