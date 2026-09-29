Población residente mayor de 60 años llega al 19,8 del total
El INE cifró en 3.665.028 las personas que superan las seis décadas vida.
El INE cifró en 3.665.028 las personas que superan las seis décadas vida.
"Chile atraviesa una transformación demográfica estructural y acelerada", sentencia el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que cifró en 3.665.028 las personas residentes en el país que tienen 60 años o más, es decir el 19,8% de la población.
La entidad presentó, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el documento "Envejecimiento y situación de las personas mayores en Chile según el Censo de Población y Vivienda 2024", en el que se caracteriza la situación de las personas mayores en Chile a partir de la información censal.
Así, los residentes mayores de 60 ya superan a la población menor de 15 años, con un índice de envejecimiento de 111,9 personas mayores por cada 100 menores de 15 años.
Entre 1992 y 2024, la población de 60 años o más aumentó desde 1,3 millones hasta 3,7 millones de personas, y su participación en la población nacional se duplicó, desde 9,7% hasta 19,8%.
Dentro de este grupo, 593.010 personas tienen 80 años o más (cuarta edad), lo que representa 16,2% de la población mayor. El crecimiento de la cuarta edad, proceso denominado como "envejecimiento de la vejez" anticipa mayores requerimientos de apoyos, cuidados de largo plazo, atención de salud y entornos que favorezcan la autonomía.
Las mujeres constituyen la mayoría de la población mayor -2.036.940 mujeres frente a 1.628.088 hombres- y su presencia aumenta en las edades más avanzadas.
Las proyecciones indican que el proceso de envejecimiento continuará profundizándose: las personas de 60 años o más representarían el 26,4% de la población en 2035, el 36,5% en 2050 y el 50,7% en 2070; y hacia ese último año, la población de 80 años o más superaría los 3 millones de personas.