Población residente mayor de 60 años llega al 19,8 del total

"Chile atraviesa una transformación demográfica estructural y acelerada", sentencia el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que cifró en 3.665.028 las personas residentes en el país que tienen 60 años o más, es decir el 19,8% de la población.

La entidad presentó, con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), el documento "Envejecimiento y situación de las personas mayores en Chile según el Censo de Población y Vivienda 2024", en el que se caracteriza la situación de las personas mayores en Chile a partir de la información censal.

Así, los residentes mayores de 60 ya superan a la población menor de 15 años, con un índice de envejecimiento de 111,9 personas mayores por cada 100 menores de 15 años.

Entre 1992 y 2024, la población de 60 años o más aumentó desde 1,3 millones hasta 3,7 millones de personas, y su participación en la población nacional se duplicó, desde 9,7% hasta 19,8%.

Dentro de este grupo, 593.010 personas tienen 80 años o más (cuarta edad), lo que representa 16,2% de la población mayor. El crecimiento de la cuarta edad, proceso denominado como "envejecimiento de la vejez" anticipa mayores requerimientos de apoyos, cuidados de largo plazo, atención de salud y entornos que favorezcan la autonomía.

Las mujeres constituyen la mayoría de la población mayor -2.036.940 mujeres frente a 1.628.088 hombres- y su presencia aumenta en las edades más avanzadas.

Las proyecciones indican que el proceso de envejecimiento continuará profundizándose: las personas de 60 años o más representarían el 26,4% de la población en 2035, el 36,5% en 2050 y el 50,7% en 2070; y hacia ese último año, la población de 80 años o más superaría los 3 millones de personas.