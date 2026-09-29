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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

¿Error de arquero? Vozinha sufrió con la remontada de Ruanda ante Cabo Verde

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Colo Colo fue protagonista.

¿Error de arquero? Vozinha sufrió con la remontada de Ruanda ante Cabo Verde
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El arquero de Colo Colo Vozinha sufrió con la caída 2-1 de Ruanda ante Cabo Verde, que sumó una derrota como local en el Grupo K en las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.

El equipo mundialista tomó la delantera con gol de Gilson Tavares a los 40 minutos, pero Ruanda emparejó antes del final del primer tiempo (45+2') gracias a Claude Niyomugabo.

En el segundo lapso, Vozinha cometió un fallo en un balón ofensivo y propició el 2-1 a favor de los forasteros, marcado por Elie Tatou Iradukunda.

Revisa los goles de Ruanda:

El 1-1, de Niyomugabo:

El 2-1 lo marcó Iradukunda:

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