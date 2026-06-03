La leyenda de UFC José Aldo visitará Chile como invitado de honor en el evento OFL XVII

El desarrollo de las artes marciales mixtas (MMA) en Chile sumará un nuevo hito el próximo jueves 20 de junio luego de que la organización de la OFL confirmara la visita al país del brasileño José Aldo, excampeón mundial de UFC y miembro de su Salón de la Fama, quien será el invitado estelar de la edición OFL XVII.

Aldo, considerado uno de los exponentes de peso pluma más influyentes en la historia de este deporte, participará en diversas actividades promocionales durante su estadía, compartiendo con fanáticos, atletas y medios de comunicación locales.

En el plano deportivo, la velada contempla un total de 10 combates profesionales, destacando dos enfrentamientos de campeonato.

La pelea estelar de la noche la protagonizarán el ex monarca de las 135 libras, Nicolás Mandiola, y el temuquense Matías Palma, quienes disputarán el cinturón interino de Peso Gallo de la OFL. El actual dueño del título absoluto de la división es Eduardo Torres, por lo que el ganador de este duelo quedará en posición expectante para unificar la corona.

Por su parte, el combate coestelar tendrá carácter internacional en la categoría Peso Átomo (105 libras). La brasileña Giulliany Perea y la argentina Giuliana Cosnard se enfrentarán en el octágono para definir a la nueva campeona del cinturón que actualmente se encuentra vacante.

La jornada en Enjoy Santiago comenzará a las 17:30 horas y reunirá a diversos competidores de la escena sudamericana. Para quienes no asistan al recinto, el evento completo se transmitirá en vivo de forma gratuita a través de los canales de YouTube de OFL y de Chilevisión.

Detalles del evento