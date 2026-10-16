Klaus Scholz brilló en los 1.500 metros y le dio el primer oro a Chile en el Sudamericano Sub 23 de atletismo

Una brillante actuación y la primera gran alegría para el atletismo nacional se vivió en Argentina luego de que el atleta chileno Klaus Scholz se colgara la medalla de oro en los 1.500 metros planos del XII Campeonato Sudamericano de Atletismo Sub 23 que se disputa en la ciudad de Santa Fe.

El mediofondista sureño, radicado deportivamente en Estados Unidos, sacó a relucir toda su jerarquía sobre el tartán. Pese a un arranque accidentado con algunos roces en los primeros giros, Scholz mantuvo la calma, se posicionó en los puestos de vanguardia e impuso un demoledor remate en la vuelta final para cruzar la meta en el primer lugar y regalarle la primera presea dorada a la delegación nacional.

En la misma prueba, el también seleccionado chileno Lucas Jara cumplió una destacada faena al finalizar en el quinto casillero.

La jornada en Santa Fe también dejó buenas noticias en la velocidad: Benjamín Aravena se metió con autoridad en la gran final de los 100 metros planos, programada para disputarse este mismo viernes a partir de las 18:20 horas.