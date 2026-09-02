Corrida con tres distancias y 6.000 participantes llegará al Estadio Nacional en diciembre

Una nueva corrida masiva se realizará el domingo 13 de diciembre en el Parque Deportivo Estadio Nacional, con distancias de 3K, 5K y 10K y un total de 6.000 cupos disponibles entre las tres categorías.

La salida y llegada estarán ubicadas en la Pista Atlética "Mario Recordón" y la largada está programada para las 08:30 horas. La propuesta contempla alternativas tanto para personas que están comenzando en el running como para corredores habituales.

El recorrido contará además con puntos de música en vivo, batucadas y distintas activaciones, mientras que después de cruzar la meta los participantes podrán permanecer en una zona con gastronomía, experiencias y un concierto de cierre.

Retiro de kits e inscripciones

La experiencia comenzará durante los días previos a la carrera, ya que el viernes 11 y sábado 12 de diciembre se realizará una exposición destinada al retiro de los kits de competencia, además de diferentes actividades para participantes y acompañantes.

El kit básico incluirá polera oficial, saco y medalla, mientras que una modalidad premium sumará jockey y toalla. Los valores para público general serán de 23.000 pesos para el primero y 30.000 pesos para el segundo, con cupos limitados según cada distancia.

La organización informó además que el cierre musical estará encabezado por un artista de convocatoria masiva, cuya identidad será anunciada durante las próximas semanas.

Las inscripciones pueden realizarse a través de Smart Fit Run.