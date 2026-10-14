Ñuñoa recibe este domingo la última fecha del circuito STGO10K: Revisa cortes de calles

La comuna de Ñuñoa recibirá este domingo 18 de octubre la cuarta y última fecha del circuito STGO10K 2026, competencia de running que contempla distancias de 5 y 10 kilómetros y que provocará restricciones de tránsito en distintos sectores.
La jornada comenzará a las 08:00 horas desde Avenida Campos de Deportes, en el cierre de una temporada que también tuvo competencias en Las Condes y Lo Barnechea.
El circuito de 10 kilómetros recorrerá diversas calles de Ñuñoa, con un desnivel acumulado de 111 metros y un punto de hidratación ubicado en el kilómetro 5.
También habrá una distancia de 5 kilómetros para los participantes que prefieran un trayecto más breve.
Las calles que tendrán restricciones de tránsito debido a la competencia son:
- Avenida Campos de Deportes.
- Dublé Almeyda.
- Ramón Cruz Montt.
- Avenida Grecia.
- Crescente Errázuriz.
Las modificaciones también pueden afectar algunos cruces del sector. Los horarios y tramos específicos de los cortes están sujetos a la confirmación del plan oficial, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.
En cuanto a los participantes, el retiro de kits se realizará el sábado 17 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en la Plaza de las Artes-Pianista Valentín Trujillo, ubicada en Alcaldesa Balbina Vera 3526, detrás de la Municipalidad de Ñuñoa.
Para retirar sus implementos, los corredores deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte. El público también podrá acompañar la competencia desde distintos puntos del recorrido y en la zona de meta.
- Recorrido del tramo 5K:
- Recorrido del tramo 10K: