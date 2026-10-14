Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.8°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Ñuñoa recibe este domingo la última fecha del circuito STGO10K: Revisa cortes de calles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La competencia se desarrollará desde las 08:00 horas, con recorridos de 5 y 10 kilómetros que obligarán a realizar modificaciones de tránsito en distintas calles de la comuna.

Ñuñoa recibe este domingo la última fecha del circuito STGO10K: Revisa cortes de calles
 Cedida
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La comuna de Ñuñoa recibirá este domingo 18 de octubre la cuarta y última fecha del circuito STGO10K 2026, competencia de running que contempla distancias de 5 y 10 kilómetros y que provocará restricciones de tránsito en distintos sectores.

La jornada comenzará a las 08:00 horas desde Avenida Campos de Deportes, en el cierre de una temporada que también tuvo competencias en Las Condes y Lo Barnechea.

El circuito de 10 kilómetros recorrerá diversas calles de Ñuñoa, con un desnivel acumulado de 111 metros y un punto de hidratación ubicado en el kilómetro 5.

También habrá una distancia de 5 kilómetros para los participantes que prefieran un trayecto más breve.

Las calles que tendrán restricciones de tránsito debido a la competencia son:

  • Avenida Campos de Deportes.
  • Dublé Almeyda.
  • Ramón Cruz Montt.
  • Avenida Grecia.
  • Crescente Errázuriz.

Las modificaciones también pueden afectar algunos cruces del sector. Los horarios y tramos específicos de los cortes están sujetos a la confirmación del plan oficial, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

En cuanto a los participantes, el retiro de kits se realizará el sábado 17 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en la Plaza de las Artes-Pianista Valentín Trujillo, ubicada en Alcaldesa Balbina Vera 3526, detrás de la Municipalidad de Ñuñoa.

Para retirar sus implementos, los corredores deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte. El público también podrá acompañar la competencia desde distintos puntos del recorrido y en la zona de meta.

- Recorrido del tramo 5K:

Imagen foto_00000002

- Recorrido del tramo 10K: 

Imagen foto_00000003

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada