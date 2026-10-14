Ñuñoa recibe este domingo la última fecha del circuito STGO10K: Revisa cortes de calles

La comuna de Ñuñoa recibirá este domingo 18 de octubre la cuarta y última fecha del circuito STGO10K 2026, competencia de running que contempla distancias de 5 y 10 kilómetros y que provocará restricciones de tránsito en distintos sectores.

La jornada comenzará a las 08:00 horas desde Avenida Campos de Deportes, en el cierre de una temporada que también tuvo competencias en Las Condes y Lo Barnechea.

El circuito de 10 kilómetros recorrerá diversas calles de Ñuñoa, con un desnivel acumulado de 111 metros y un punto de hidratación ubicado en el kilómetro 5.

También habrá una distancia de 5 kilómetros para los participantes que prefieran un trayecto más breve.

Las calles que tendrán restricciones de tránsito debido a la competencia son:

Avenida Campos de Deportes.

Dublé Almeyda.

Ramón Cruz Montt.

Avenida Grecia.

Crescente Errázuriz.

Las modificaciones también pueden afectar algunos cruces del sector. Los horarios y tramos específicos de los cortes están sujetos a la confirmación del plan oficial, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

En cuanto a los participantes, el retiro de kits se realizará el sábado 17 de octubre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, en la Plaza de las Artes-Pianista Valentín Trujillo, ubicada en Alcaldesa Balbina Vera 3526, detrás de la Municipalidad de Ñuñoa.

Para retirar sus implementos, los corredores deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte. El público también podrá acompañar la competencia desde distintos puntos del recorrido y en la zona de meta.

- Recorrido del tramo 5K:

- Recorrido del tramo 10K: