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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Quillón lanzó su Medio Maratón 2026 con cuatro distancias y 2.500 participantes proyectados

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La segunda edición de la prueba se disputará el domingo 11 de octubre, con circuitos de 3K, 5K, 10K y 21K, y tendrá su largada en el Balneario Municipal.

Quillón lanzó su Medio Maratón 2026 con cuatro distancias y 2.500 participantes proyectados
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La comuna de Quillón realizó el lanzamiento oficial del Medio Maratón 21K Quillón-Ñuble 2026, competencia que se desarrollará el domingo 11 de octubre y que espera reunir a cerca de 2.500 personas entre corredores, familias y miembros de la comunidad.

La presentación se efectuó en la Escuela "Amanda Chávez Navarrete" ante cientos de estudiantes y fue encabezada por el alcalde de Quillón, Felipe Catalán, acompañado por integrantes del Concejo Municipal y representantes de distintas instituciones locales.

La carrera comenzará a las 08:00 horas desde el Balneario Municipal de Quillón y contará con cuatro alternativas: 3K Familiar, 5K, 10K y la prueba principal de Media Maratón sobre 21 kilómetros.

Las inscripciones para las distintas distancias ya se encuentran abiertas y permanecerán disponibles de acuerdo con los cupos establecidos para la competencia.

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