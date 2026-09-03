Quillón lanzó su Medio Maratón 2026 con cuatro distancias y 2.500 participantes proyectados

La comuna de Quillón realizó el lanzamiento oficial del Medio Maratón 21K Quillón-Ñuble 2026, competencia que se desarrollará el domingo 11 de octubre y que espera reunir a cerca de 2.500 personas entre corredores, familias y miembros de la comunidad.

La presentación se efectuó en la Escuela "Amanda Chávez Navarrete" ante cientos de estudiantes y fue encabezada por el alcalde de Quillón, Felipe Catalán, acompañado por integrantes del Concejo Municipal y representantes de distintas instituciones locales.

La carrera comenzará a las 08:00 horas desde el Balneario Municipal de Quillón y contará con cuatro alternativas: 3K Familiar, 5K, 10K y la prueba principal de Media Maratón sobre 21 kilómetros.

Las inscripciones para las distintas distancias ya se encuentran abiertas y permanecerán disponibles de acuerdo con los cupos establecidos para la competencia.