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Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Una jornada de running con sentido solidario se vivirá este fin de semana en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mall Sport realizará este domingo 19 de abril un desafío de 21 kilómetros bajo techo por equipos, en una actividad cuya recaudación será destinada íntegramente a Fundación Casa Familia.

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Mall Sport anunció para este domingo 19 de abril una actividad deportiva con enfoque solidario, en la que toda la recaudación será destinada a Fundación Casa Familia, organización que apoya a niños con cáncer y a sus familias.

La jornada, de 11:00 a 20:00 horas, consistirá en un desafío de 21 kilómetros bajo techo, en un formato por equipos pensado para convocar a participantes con distintos niveles de experiencia.

La iniciativa se desarrollará en las instalaciones del recinto y contempla la participación de grupos de seis personas, que deberán completar en conjunto la distancia de medio maratón en el menor tiempo posible.

Quienes no cuenten con un equipo previamente armado podrán integrarse a grupos definidos por la organización, en una dinámica que apunta a fomentar la inclusión y el trabajo colaborativo.

La actividad estará dirigida a mayores de 18 años y busca reunir tanto a corredores experimentados como a personas interesadas en asumir un nuevo reto en un entorno controlado.

Para obtener más información sobre inscripciones y bases del evento, los interesados deben revisar el sitio web de Mall Sport.

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