Valdivia acogerá importante carrera de trail running con competidores de Chile, Perú y México

Valdivia volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del trail running sudamericano entre el 26 y el 28 de junio, con una nueva edición de Torrencial, competencia que reunirá a destacados corredores nacionales e internacionales en exigentes recorridos por el sur de Chile.

La prueba contará con presencia de atletas de Chile, Perú y México, reforzando el carácter regional de un evento que se consolidó como una de las citas relevantes del calendario outdoor y que convoca tanto a deportistas experimentados como a aficionados del trail running.

Entre los nombres que animarán la competencia aparecen Sofía Cofré, Leonor Calvo, Katherine Cañete y Nicolás Benavides, junto a los internacionales Reyna Rivera, de México, y los peruanos Leida Díaz y Víctor Canto.

En lo deportivo, Leonor Calvo, Nicolás Benavides, Reyna Rivera y Leida Díaz competirán en los 44 kilómetros, mientras que Katherine Cañete afrontará la distancia de 21 kilómetros. Sofía Cofré correrá los 64 kilómetros y Víctor Canto asumirá el desafío más exigente, con los 100 kilómetros.

Además de la competencia, la programación contempla actividades abiertas a la comunidad, entre ellas un social run el viernes desde las 16:00 horas en el Parque Saval, instancia que buscará reunir a corredores y aficionados antes de un fin de semana marcado por el deporte, la naturaleza y la vida outdoor.