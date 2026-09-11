Martina Weil logró su mejor marca de la temporada y avanzó a la final de los 400 metros en Budapest

La atleta chilena Martina Weil logró su mejor marca de la temporada en los 400 metros y avanzó a la final del World Athletics Ultimate Championship en Budapest, Hungría.

Martina fue cuarta en su heat, con un tiempo de 50,32 segundos, su mejor crono en lo que va de 2026.

Solo pasaron 11 días para que Weil superara su propio registro, ya que la anterior marca de su temporada fue el 31 de agosto en Italia, con un tiempo de 50,39 segundos en el Grand Prix de Brescia.

En la clasificación general para la final en Budapest, Weil quedó en el sexto puesto. Favorita para el oro es la dominicana Marileidy Paulino, quien fue la mejor en semifinales, con un tiempo de 49,58 segundos.

La final de los 400 metros en Budapest se realizará este sábado, a las 13:08 horas (16:08 GMT).