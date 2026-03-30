Wings For Life World Run rompió récords tras duplicar la inscripción en 2026

Wings for Life World Run 2026 se encamina a una nueva edición histórica. Impulsada por una creciente comunidad global, la demanda por participar se ha duplicado respecto al año pasado, generando una alta presión sobre los cupos disponibles.

En su 13ª edición, que se realizará el próximo 10 de mayo a las 07:00 horas de Chile (10:00 GMT), la carrera ya alcanzó 505 eventos registrados en la App en 67 países, superando ampliamente los 452 registrados en 2025.

Las alternativas que tienen aquellos que deseen participar son inscribirse en carreras oficiales, sumarse a un App Run en su ciudad o participar de forma individual enfrentando al icónico Catcher Car virtual.

El impulso de esta edición se apoya en el éxito alcanzado en 2025, cuando la Wings for Life World Run reunió a más de 310 mil participantes de 191 nacionalidades, marcando un récord histórico de convocatoria.