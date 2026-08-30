La ecuatoriana Rosa Chacha se quedó con el Medio Maratón de Santiago 2026
Más de 3.000 corredoras participaron en la segunda edición de la competencia.
Más de 3.000 corredoras participaron en la segunda edición de la competencia.
La capital vibró este domingo con la realización del Medio Maratón de Santiago 2026, evento exclusivo para mujeres que tuvo a Rosa Alva Chacha como flamante ganadora.
La competidora ecuatoriana de, 43 años, se quedó con la competencia estelar y el premio de $1.500.00 con un tiempo de una hora, 15 minutos y 20 segundos, por delante de la boliviana Jhoselyn Camargo (01:16:15) y la peruana Meliza Casaico (01:17:28).
"Obtener el primer lugar es un orgullo y es fruto de los entrenamientos que vengo realizando año tras año", señaló Chacha.
Por otra parte, la distancia de siete kilómetros tuvo podio chileno con Javiera Faletto al frente (00:25:01), seguida por Sofía Llanos (00:25:42) y Angélica Contreras (00:25:45).
En cuanto al balance, el medio Maratón de Santiago reunió más de 3.000 corredoras: "nos vamos muy felices y orgullosos de esta jornada. Tuvimos un día muy lindo, con mucha energía, buena onda, adrenalina y, sobre todo, esa hermandad entre las mujeres", dijo Francisca Aguirre, directora ejecutiva del evento.