Mario Rivas y Aydee Loayza ganaron el Maratón de Viña del Mar 2026

Este domingo 4 de octubre se celebró la edición 2026 del Maratón de Viña del Mar, en una jornada que congregó a miles de corredores en el borde costero y coronó al chileno Mario Rivas y la peruana Aydee Loayza como los flamantes triunfadores.

Rivas se quedó con el triunfo en la categoría masculina elite de 42 kilómetros gracias a un tiempo de dos horas, 20 minutos y 31 segundos.

El flamante ganador le sacó 23 segundos a Mauricio Flández, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Maximiliano Aravena, con un crono de 02:22:51.

Por otro lado, en la acción femenina el oro para Loayza, quien ya había ganado la edición 2024, se dio con una marca 02:30:08.

En el segundo puesto remató la colombiana Lina Pantoja (02:40:42), seguida por la chilena María Elena Acuña (02:49:05).

En los 21k masculinos el vencedor fue el experimentado Carlos Díaz. El deportista nacional que participó en París 2024 firmó un tiempo de 01:02:11; por delante de Juan Quijada (01:02:12) y Matías Silva (01:02:28), que en el pasado mes de marzo se llevó el medio maratón de la "Ciudad Jardín".

Nicolasa Condori de Perú se llevó la prueba femenina con 01:13:40 en su cronómetro. El podio se completó con las chilenas Johanna Rivas (01:14:47) y Margarita Masías (01:15:31).

La distancia más corta, de 10 kilómetros, coronó como ganadores a los nacionales José San Juan (00:31:00) y María José Calfilaf (00:34:29).