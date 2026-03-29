Matías Silva y Carlos Díaz celebraron en el Medio Maratón de Viña del Mar

Este domingo, la edición 2026 del Medio Maratón de Viña del Mar se tomó el borde costero de la "Ciudad Jardín", con victorias chilenas en las categorías elite.

Matías Silva se quedó con la distancia principal de 21 kilómetros al completar el ida y vuelta entre Reñaca y Avenida España en una hora, 20 minutos y 50 segundos, superando al perunao Ulises Martín (1:02:57) y al nacional Mario Rivas (1:05:11).



En tanto, la ganadora femenina de los 21K fue la atleta peruana Dina Velásquez (1:14:25), secundada por su compatriota Jovana de la Cruz (1:14:34). La chilena María José Calfilaf completó el podio con un crono de 1:15:00.

Respecto a la otra prueba profesional, corrida a primera hora, Matías Silva conquistó la prueba de 5 kilómetros con un tiempo de 14 minutos y 12 segundos, liderando un podio completamente chileno que también tuvo a Juan Quijada (0:14:22) y José Miguel Rosales (0:15:21).

Los 5K femeninos también tuvieron dominio nacional con Josefa Quezada llevándose el oro con sus 16 minutos y 44 segundos. La plata fue para Johanna Rivas (0:17:15) y Francisca Urra obtuvo el bronce (0:17:56).