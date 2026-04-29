Sernac ofició a empresa del Maratón de Santiago por la no entregar de medallas

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió durante las últimas horas una serie de reclamos en contra de ProKart SpA, empresa encargada del Maratón de Santiago que se realizó el domingo recién pasado y que convocó a más de 35 mil personas, por la no entrega de medallas.

En general, los reclamos apuntan a diversos incumplimientos por parte de la productora, como por ejemplo, la no entrega de medallas Finisher principalmente para la distancia de 10 kilómetros, lo que además les habría impedido acceder a beneficios asociados al evento en la denominada "Medal Week".

Una consumidora denunció que "no hubo medalla al término del maratón. Es parte central del servicio comprado y la experiencia fue totalmente arruinada por la falta de ella".

"Compré dos entradas para el Maratón de Santiago, sin embargo, no se cumplieron los términos de la compra: No se me entregó medalla, no se me entregó hidratación al llegar (gatorade se acabó), no se me entregó fruta y sin beneficios completos del medal week, porque no tengo medalla para mostrar", indicó otro de los reclamos.

Además, las y los consumidores acusaron deficiencias en los puntos de hidratación durante los recorridos y servicios comprometidos, y problemáticas respecto de los resultados de la competencia publicados que no guardarían consistencia con el número de dorsal asignado a cada corredor

Por último, las personas consumidoras también describieron incumplimientos en la entrega de los kits de competencia, específicamente en la discrepancia en las tallas y categorías de las poleras proporcionadas debido a supuestos quiebres de stock.

Por esta razón, el Servició decidió oficiar a Prokart SpA para que entregue una serie de antecedentes del evento, como el número total de participantes y la cantidad de medallas Finisher adquiridas previo al domingo, junto con las soluciones y medidas de reparación en favor de los consumidores afectados.

También se requirió información sobre los servicios de hidratación y avituallamiento prometidos, acompañados de medios de verificación.

Para responder a este requerimiento, la empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos y en caso de no entregar toda la información solicitada, arriesga multas de hasta 300 UTM.