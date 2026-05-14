Auto del equipo de Benjamín Hites se incendió y fue chocado en la qualy de Nürburgring

El equipo Black Falcon, con el chileno Benjamín Hites en su tridente, tuvo una desafortunada clasificatoria para las 24 Horas de Nürburgring, Alemania, tras problemas mecánicos a los que se sumó un choque.

El motor del Porsche 911 se incendió cuando el alemán Alexander Hardt se encontraba al volante en el inicio de la qualy 1. Con el vehículo detenido y el corredor germano aún cerca, se dio la segunda incidencia.

"Lamentablemente, (Hardt) no pudo salir de la línea de carrera porque el auto no respondía hasta quedar parado a la orilla de la pista. Mientras esperaba que llegara el equipo de seguridad para apagar el incendio, otro auto lo chocó por detrás y quedó inutilizable. Estos son los peligros del Infierno Verde", relató Hites.

El chileno agregó que "nos pasaron el auto de reserva para salir a clasificar, pero no alcancé a andar una vuelta y la organización paró la actividad por seguridad, ya que llovía intensamente. Por ahora me quedé sin registrar tiempos. El clima ha estado inestable con lluvia, nieve y mucho frío. Ahora a esperar lo mejor para tener un buen auto para hacer un mejor papel".

Black Falcon intentará tener mejor suerte este viernes 15 de mayo con las rondas clasificatorias 2 y 3, en miras al inicio de la carrera de resistencia que comenzará este sábado 16 a partir de las 09:00 horas de Chile (14:00 GMT).

Cabe destacar que además de la participación del chileno Hites, el gran nombre para la competencia en Nürburgring será la del neerlandés Max Verstappen, tetracampeón de la Fórmula 1 que ya ha tenido incursiones en el automovilismo de resistencia y debió ausentarse de estas tandas previas por motivos de seguridad.