Benjamín Hites y su continuidad en Porsche: "Está en mis manos seguir"

Tras consagrarse en las 24 horas de Nürburgring, el piloto chileno Benjamín Hites, que compite para el equipo Black Falcon de la escudería Porsche, se refirió a su futuro con la marca alemana.

Ante la consulta, Hites señaló que "lo que puedo contar por ahora sobre Porsche es que está en mis manos seguir manejando uno de sus autos".

"Como siempre, en lo que resta de campeonato, daré el 100% para ganarlo y ser el mejor piloto de mi equipo. Voy a correr en cada fecha como si fuera la última", agregó.

El deportista, que disputa la categoría Cup 2 del Campeonato de Resistencia de Nürburgring (NLS), marcha sexto en la tabla con 18 puntos, a 23 del austríaco Raphael Rennhofer.

El próximo compromiso del oriundo de Vitacura será la séptima fecha de la NLS que se disputará el 31 de julio y 1 de agosto con las seis horas de Nürburgring.

"La preparación para la carrera va muy bien con entrenamiento físico, mental y en simulador, así que vamos con todo para el siguiente compromiso donde iremos por el primer lugar junto a mis compañeros Alex Hardt y Benjamin Koslowski", cerró el piloto de 27 años.