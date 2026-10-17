Clemente Huerta logró su primer triunfo del año en emocionante final de la F4 de Estados Unidos

En una pista compleja, cubierta por el polvo levantado tras la limpieza de un derrame de aceite ocurrido en la carrera anterior, el chileno Clemente Huerta (Kiwi Motorsport) consiguió su primera victoria de la temporada en la Carrera 1 de la octava y última fecha del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos.

Huerta largó desde la segunda posición, a solo 42 milésimas del tiempo de clasificación registrado por el canadiense Caleb Campbell. Desde el inicio se mantuvo junto a Campbell y al uruguayo Gastón Irazú en la disputa por los primeros lugares, pese a las difíciles condiciones de visibilidad que enfrentaron los pilotos que seguían al líder durante buena parte de la prueba.

La definición llegó en la última curva del Barber Motorsports Park. Huerta encontró el espacio para adelantar al uruguayo, dominador de la temporada, y recibió la bandera a cuadros con apenas 0,294 segundos de ventaja, en uno de los finales más estrechos del campeonato.

"Fue una carrera súper difícil. En la competencia anterior un auto rompió el motor y dejó aceite por toda la pista, por lo que tuvieron que poner cemento en polvo para secarlo. Estuve la mitad de la carrera prácticamente ciego, porque los autos levantaban mucho polvo y las curvas más rápidas eran justamente las que tenían más aceite. Logré hacer buenas maniobras, pasé a Caleb Campbell y a Gastón Irazú, y conseguimos el primer lugar", comentó Clemente Huerta.

El piloto nacional completó las 17 vueltas en 25 minutos y 108 milésimas. Irazú terminó segundo, a 0,294 segundos, mientras que el estadounidense Ayden Kohut ocupó el tercer puesto, a 34,073 segundos del ganador. Huerta también marcó la vuelta más rápida de la carrera, con un registro de 1 minuto, 26 segundos y 637 milésimas, que le permitirá largar desde la pole position este domingo 18 en la Carrera 2.

"Hace tiempo que no subía a lo más alto del podio, desde el Sudamericano de Karting 2024. Fue una carrera intensa y dura, la peleamos hasta el final y aquí estamos", agregó el piloto de 17 años.

Con este resultado, Huerta obtuvo su primera victoria de la temporada y alcanzó su quinto podio del año. Este domingo volverá a la pista para disputar la segunda carrera de la fecha, que pondrá término al Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos 2026.