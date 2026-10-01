Eliseo Salazar y polémica por Nico Pino: "Es la misma gente que me critica hace 50 años, esto es sin llorar"

Tras la controversia generada por sus recientes declaraciones sobre las chances de Nicolás Pino de llegar a la Fórmula 1, el histórico expiloto chileno Eliseo Salazar publicó un video en sus redes sociales para responder con dureza a las críticas recibidas por parte de la denominada "familia tuerca".

Salazar comenzó señalando su sorpresa ante la repercusión de sus dichos: "La entrevista tenía un contexto bastante más amplio que el titular y nada, pues se caen todas las estanterías de cristal", disparó de entrada.

En esa línea, el único chileno en competir en la F1, las 500 Millas de Indianápolis, las 24 Horas de Le Mans y el Rally Dakar repasó su trayectoria para restarle peso a los cuestionamientos.

"Es la misma familia tuerca que desde hace 50 años me ha criticado todo", fustigó Salazar, enumerando sus logros deportivos: "Desde que salí campeón en Argentina, fuimos a Inglaterra, gané carreras en la Fórmula 1 inglesa, fuimos al Campeonato Mundial (...) corrimos en IMSA, en Indianápolis en primera fila, podio y triunfos en IndyCar... y yo ahí, tranquilito durante 50 años. Esto es sin llorar".

El expiloto también tuvo palabras para las reacciones en redes sociales y columnas de opinión: "Cuando mandan todo esto y un par de influencers expertos hacen sus columnas, imagínense el dolor que me pueden hacer. Me pasé semanas en la UTI y meses de recuperación (tras su grave accidente en 2002) y después volvimos a ganar. Yo lo que hice fue dar mi opinión sobre algo que me parece, y vamos con la misma vara".

Pese a defender su postura, Eliseo Salazar anunció una decisión tajante respecto al presente de Nicolás Pino y el debate sobre la máxima categoría: optará por el silencio.

"Lo que sí aprendí algo: le voy a hacer caso a mi mujer y a varios de ustedes que fueron bastante más racionales y me dijeron 'es mejor no opinar, es mejor soltar'. Perfecto, eso voy a hacer de ahora en adelante. No voy a opinar de estos temas, a pesar de que en algún momento tuve siete u ocho chicos viviendo en mi casa tratando de que llegaran", enfatizó.

Finalmente, el referente motor aclaró en qué se enfocará a futuro: "Voy a seguir opinando de los muchachos que están haciendo su camino desde abajo, como (Vicente) Chirme, (Tomás) Huerta, (Mauricio) Salamé o Alonso. Esa es la historia. Godspeed, muchachos", concluyó.