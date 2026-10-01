Senado negó haber gestionado visa de Daniel Núñez en Estados Unidos

La Mesa del Senado desestimó haber realizado gestiones para tramitar una visa a Estados Unidos del senador comunista Daniel Núñez, tras la polémica generada por la decisión del país norteamericano de negar su ingreso.

A través de una carta firmada por el presidente (s) de la instancia, Iván Moreira (UDI), expresaron que "ningún funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales del Senado ha realizado gestiones destinadas a tramitar una visa para el senador Daniel Núñez Arancibia".

"La Dirección de Asuntos Internacionales del Senado no ha presentado, remitido ni gestionado documentación alguna ante la Embajada de los Estados Unidos de América vinculada a dicha materia", precisaron.

El texto finaliza resaltando que "en consecuencia, el Senado de la República no ha intervenido ni participa en ningún procedimiento relacionado con una solicitud de visa del senador mencionado".

Núñez viajaría para participar en una actividad de la Unión Interparlamentaria (UIP), en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a la que originalmente había sido invitado Francisco Huenchumilla (DC), quien desistió de asistir por razones familiares.

Embajador: "Mentira descarada"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, calificó la acusación de Núñez como una "mentira descarada" y remarcó que su país "nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud".

En su cuenta de X, Judd manifestó que "cuando me hicieron llegar esta publicación, pensé que era una broma. Pero luego comencé a leer notas de prensa que no verificaron en absoluto la veracidad de la acusación. No era una broma sino una mentira descarada".

"El Gobierno de los Estados Unidos no comenta casos individuales de visas. Sin embargo, cuando se difunden falsedades tan evidentes en nuestra contra, respondemos con los hechos: Estados Unidos nunca tuvo la oportunidad de otorgar o negar una visa porque nunca recibió una solicitud. Estoy seguro de que el señor Núñez lo sabe", añadió.

El polémico diplomático remarcó que "no hay nada más detrás de esto. Son simplemente más mentiras destinadas a avivar el rechazo hacia Estados Unidos".