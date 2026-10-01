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Tópicos: País | Michelle Bachelet

Alvarado pide que Bachelet colabore con el Gobierno en lugar de "autoproclamarse"

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ministro observó que durante el "acto de desagravio" a la expresidenta, ni ella ni sus adherentes hablaron de empleo, crecimiento o seguridad, "y eso es lo que el país quiere".

Por ende, abogó por que la intención de la exmandataria de seguir en política se traduzca "en iniciativas concretas para colaborar con el Gobierno".

Alvarado pide que Bachelet colabore con el Gobierno en lugar de
 ATON (archivo)

Alvarado espera que la cooperación de Bachelet se enfoque "en materia de seguridad, donde veo a la oposición con muchas dudas".

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El ministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, cuestionó el tono del "acto de desagravio" a la expresidenta Michelle Bachelet, tildándolo como una "autoproclamación" de la histórica militante socialista, cuando -a su juicio- ella debería tomar un rol más colaborador con el Gobierno de Kast.

Durante su discurso en el evento del miércoles, organizado por la oposición tras el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, la exmandataria advirtió: "A quienes pensaban que después de esto me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia: eso no va a pasar".

Consultado al respecto durante una actividad en la Región de Antofagasta este jueves, Alvarado reconoció: "Me gustaría que en las apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios, hablen un poquito de la realidad de Chile".

"No escuché ninguna palabra respecto al empleo, ninguna propuesta respecto a cómo colaborar con el crecimiento, ni de si están disponibles o no para apoyar los proyectos de seguridad en el Congreso. Y eso es lo que el país quiere, (en lugar de que la oposición) se junte a conversar, a autoproclamarse, a seguir aplaudiéndose entre ellos", fustigó el jefe de gabinete.

Dado que Bachelet se comprometió a seguir aportando en la esfera política, el vocero igualmente dijo esperar que ello se traduzca "en iniciativas concretas que permitan colaborar con las acciones del Gobierno, fundamentalmente en materia de seguridad, donde veo a la oposición con muchas dudas".

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