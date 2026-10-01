Gobierno condenó "cobardes ataques físicos" a estudiantes UC en marcha Confech

🔴 Durante la marcha convocada por la Confech, asistentes agredieron a estudiantes gremialistas y solidaridad de la Universidad Católica, quienes estaban en el frontis de la Casa Central en la Alameda. pic.twitter.com/5YywurfVjZ

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, condenó los "cobardes ataques físicos" a estudiantes de la Universidad Católica en el marco de una marcha de la Confech llevada a cabo durante este jueves.

El hecho ocurrió al inicio de la marcha, cuando un pequeño grupo de estudiantes del gremialismo y Solidaridad se plantaron con lienzos y una actitud desafiante en contra de los manifestantes, quienes respondieron con lanzamiento de tierra e intentos de agresión.

A través de su cuenta de X, Pavez dijo que "la posibilidad de manifestarse libremente en Chile no da derecho a agredir ni a violentar a quien piensa distinto. Los cobardes ataques físicos a estudiantes de la UC (que incluyó a estudiantes mujeres) que estaban manifestando una posición distinta a la de los encapuchados son absolutamente inaceptables".

Sobre el motivo de la manifestación, que tuvo incidentes menores, la presidenta de la FECh, Laura Mlynarz, dijo que buscan "plantear como piso mínimo ni un peso menos para las familias chilenas, ni un peso menos para educación, porque nosotros queremos avanzar en la defensa de los derechos sociales, queremos avanzar también en que nuestras familias puedan llegar hasta fin de mes, que a los estudiantes no se les haga tan difícil acceder y permanecer en la educación superior y asegurar la trayectoria educativa en su totalidad, por eso nos movilizamos también el día de hoy".

"Mientras el Gobierno no se reúna con los estudiantes de Chile, no se reúna con las comunidades educativas, va a ser insuficiente, porque no nos da ninguna certeza respecto a que no hayan recortes en los beneficios o programas que en el cotidiano permiten que los estudiantes y las familias se puedan alimentar, movilizar y acceder a la educación superior", recalcó.