Andrea Kimi Antonelli ganó su primera carrera de Fórmula 1 en el GP de China

El italiano Andrea Kimi Antonelli se hizo este domingo con la victoria en el Gran Premio de China, la segunda fecha de la Fórmula 1 que además marcó la primera conquista del joven piloto de Mercedes en la máxima categoría del automovilismo.

Antonelli arrancó desde la "pole position", siendo el más joven en hacerlo, y superó a su compañero George Russell -ganador del sprint- con un cronómetro de una hora, 33 minutos y 15,607 segundos, dejando al británico a 5,515 segundos.

El "un-dos" en Shanghai sostuvo el brillante arranque de Mercedes en esta temporada, además de coronar a Antonelli (19 años) como el segundo más joven en ganar una carrera, solo por detrás de Max Verstappen (18 años) y su GP de España 2016.

Por otra parte, Antonelli se anotó como el primer italiano en ganar una carrera en los últimos 20 años, cuando Giancarlo Fisichella abrió el calendario 2006 con el GP de Malasia.

El podio se completó con el Ferrari de Lewis Hamilton (+25,267), seguido por el también piloto de la escudería roja Charles Leclerc (+28, 894).

Más atrás aparecieron el británico Oliver Bearman (Haas, 5º), el francés Pierre Gasly (Alpine, 6º), Liam Lawson (Racing Bulls, 7º), el francés Isack Hadjar (Red Bull, 8º) y el español Carlos Sainz (Williams, 9º).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) puntuó por primera vez en la F1 con el décimo puesto, pese al choque desde atrás que recibió de Esteban Ocon (Haas) en la vuelta 33, cuando el trasandino salía de boxes.

Los otros dos hispanohablantes de la parrilla no tuvieron una jornada tan feliz: Fernando Alonso (Aston Martin) abandonó tras 35 vueltas, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) tocó el monoplaza de su compañero Valtteri Bottas en la largada: A la postre quedó 15° el último entre los supervivientes a los abandonos.

Otra de las múltiples bajas antes de tiempo fue el multicampeón Max Verstappen (Red Bull), quien dejó la pista en la vuelta 35, coronando un negativo fin de semana. También quedó fuera de acción el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi).

Tras recorrer los 305,3 kilómetros en Shanghai, los pilotos tendrán una semana de pausa para volver a competir el domingo 29 de marzo en el Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka.