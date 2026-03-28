Antonelli repitió "pole position" y saldrá primero en el GP de Japón

El italiano Andrea Kimi Antonelli, ganador de la última carrera en China, este sábado se quedó con la "pole position" para el Gran Premio de Japón, tercera fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Suzuka.

Antonelli, de 19 años, logró su segunda "pole" en la F1 y nada menos que de manera consecutiva, pues en Shanghái también había comandado la clasificatoria.

El piloto de Mercedes cubrió los 5.807 metros de la pista nipona en un minuto, 28 segundos y 778 milésimas, 298 menos que su compañero, el inglés George Russell, que lo acompañará en la primera fila ocupando el segundo puesto de largada.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -tercero, a 354 milésimas del joven piloto boloñés- y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a 627, arrancarán desde la segunda fila.

El vigente campeón Lando Norris (McLaren) partirá quinto, seguido del experimentado Lewis Hamilton (Ferrari). Max Verstappen (Red Bull), en tanto, saldrá desde la undécima posición.

Respecto a los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) partirá noveno, el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde el puesto 15 y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) arrancará 19°.

Así, quedó lista la grilla para el Gran Premio de Suzuka, cuya carrera estelar tendrá lugar este domingo 29 de marzo a las 02:00 horas de Chile (05:00 GMT).