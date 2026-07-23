Franco Colapinto disparó con todo contra España por el Mundial: "Una vergüenza"

Franco Colapinto, piloto argentino de la Formula 1, disparó con todo contra España por los festejos tras ganar el Mundial 2026, señalando que "no tienen ni canciones para cantar".

En conversación con el periodista de ESPN Juan Fossaroli, el trasandino explotó en contra de los europeos: "Sí, ahora de golpe se las ponen cuando ganan. No se las ponen antes. Una vergüenza", en refencia a las personas que usaban la camiseta de España.

"Aparte, estaban quemando una bandera... y la camiseta de Messi estaban quemando. La querían quemar, no les prendía el fuego", comentó.

Fuera del enojo, el piloto de Alpine, en la conferencia de prensa oficial previo al GP de Hungría felicitó a España tras la obtención de la Copa del Mundo y elogió a su país.

"Se que es difícil como argentino. España mereció ganar el Mundial. Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo", puntualizó.