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Le fallaron los frenos: micro cayó a una quebrada en Coquimbo

Publicado: | Fuente: @demonlina_sh (TikTok)
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En la comuna de Coquimbo, un microbús de la locomoción colectiva se desenganchó y se precipitó hacia el fondo de una quebrada.

Afortunadamente, la máquina circulaba sin pasajeros a bordo al momento del hecho.

El conductor del vehículo no sufrió lesiones de gravedad y relató preliminarmente que la pérdida de control de la máquina se debió a un desperfecto mecánico en el sistema de frenos de aire.

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