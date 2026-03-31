Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires

El piloto argentino Franco Colapinto realizará una exhibición de Fórmula 1 el próximo 26 de abril en Buenos Aires. El integrante de la escudería Alpine conducirá un monoplaza en un circuito callejero diseñado en el sector de Palermo, según confirmó este martes el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante un comunicado oficial.

El deportista de 22 años se pondrá al volante de un modelo E20 de la temporada 2012, vehículo impulsado por un motor Renault V8 que lucirá las insignias de BWT Alpine Formula One Team. El evento, promocionado por la empresa MercadoLibre, contempla un trazado de dos kilómetros de extensión sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento, donde la organización dispondrá de plateas para el público local.

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera", aseguró Franco Colapinto respecto a la oportunidad de correr en Argentina.

El piloto nacionalizado argentino registra 30 Grandes Premios disputados en su trayectoria por Williams y Alpine, situándose actualmente en el puesto 16 de la clasificación mundial tras haber sumado un punto en la presente temporada. Esta exhibición representará un hito para Buenos Aires, ciudad que acogió una competencia oficial de la categoría por última vez en 1998 en el Autódromo Oscar y Alfredo Gálvez.

La organización inició este martes la venta de boletos para el espectáculo, proyectando un lleno absoluto en los diversos sectores del circuito urbano. El plantel técnico de Alpine acompaña al corredor en los preparativos logísticos para asegurar el correcto desempeño del monoplaza en suelo argentino, previo a retomar el calendario oficial de la Fórmula 1 en Europa y América.