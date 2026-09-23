Gasly denunció graves amenazas tras su polémica en pista con Colapinto: "Es inquietante"

El piloto francés de Fórmula 1 Pierre Gasly alzó la voz para denunciar una ola de insultos y amenazas que recibió a través de redes sociales, las cuales afectaron tanto a él como a su círculo cercano, tras el tenso momento que protagonizó con el argentino Franco Colapinto durante el Gran Premio de España.

La controversia se gestó en los giros finales de la carrera. Colapinto rodaba en la séptima posición aguantando los ataques de Oscar Piastri, momento en el que se topó con un Gasly que retrasó al máximo su entrada a los pits en lugar de ceder el paso a quien traía mejor ritmo. La maniobra generó la inmediata molestia del piloto trasandino, quien protestó enérgicamente mediante la radio del equipo.

Pese a que el incidente no perjudicó el puesto final del sudamericano, la situación escaló rápidamente fuera del asfalto, desatando la furia de fanáticos que dirigieron mensajes intimidatorios al piloto de Alpine y a sus familiares.

En conversación con el portal especializado The Race, el galo lamentó el matiz de los ataques: "Soy un atleta de élite, sé que estoy expuesto y siempre ha sido así, pero la magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada, especialmente cuando van dirigidos a familiares, a mi novia... Personalmente, me parece un poco inquietante para nuestro deporte".

Finalmente, Gasly hizo un llamado a reflexionar sobre el ambiente digital que rodea a la máxima categoría: "Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente necesitamos encontrar la manera de convertirlo en un lugar más saludable", sentenció.