En sesión especial, la Cámara Baja analizó la compleja crisis laboral en Chile

La Cámara de Diputadas y Diputados desarrolló una sesión especial de casi dos horas la tarde-noche del martes para analizar la compleja crisis laboral que afecta al país, marcada por una tasa de desocupación nacional que alcanzó el 9,5% para el trimestre móvil de mayo a julio, con especial incidencia en las mujeres, donde trepa al 10,3%, y en los jóvenes, superando el 20%.

La instancia legislativa contó con la exposición de 29 parlamentarios y sirvió para confrontar balances entre la oposición y el oficialismo frente al escenario económico actual.

Durante el debate, los cuestionamientos apuntaron tanto a la estrategia gubernamental como a las responsabilidades de administraciones pasadas.

Desde la izquierda, la timonel y diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, recriminó que "frente a esta emergencia que ustedes (el Ejecutivo) mismo diagnosticaron (cuando eran oposición), la única respuesta legislativa que han impulsado con urgencia es la agenda de desregulación laboral, la adaptabilidad de jornada, el contrato por horas, la eliminación de la indemnización por años de servicio".

En la misma línea, pero en la vereda de la derecha, la vicepresidenta de la Cámara y diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, advirtió que "hoy día las políticas de empleo se encuentran demasiado descentralizadas como para hacer frente a una política de shock que es la requerida en este momento".

"Tenemos Bolsa Nacional de Empleo, programa de Observatorio Laboral, OMIL en los municipios y, para la guinda de la torta, encontramos que el ministro del Interior lidera una articulación de la agenda laboral de Gobierno mediante la implementación de una mesa que se llama 'Mueve Empleo'. Casi tenemos más agendas que empleos productivos", reprochó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, rechazó los cuestionamientos al actual gobierno y emplazó al sector político opositor: "Un 9,5% de desempleo es grave y muy grave, pero lo que no vamos a aceptar es que quienes guardaron silencio mientras esta emergencia se incubaba durante su Gobierno pretendan ahora hacernos creer que el problema nació hace seis meses".

Diagnóstico de empleo y respuestas del Ejecutivo

En representación del Gobierno, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, expuso ante el hemiciclo con un enfoque técnico y académico, reconociendo que el país arrastra un bajo crecimiento tendencial desde hace más de una década y que el aparato productivo actual genera menos puestos de trabajo que en el pasado, sumando además a 2,5 millones de personas en la informalidad y los retos de la automatización.

Frente a la urgencia de reactivar la contratación y de cara a los próximos anuncios que liderará el Presidente José Antonio Kast tras su retorno desde Nueva York, el secretario de Estado destacó la necesidad de destrabar inversiones sectoriales y avanzar en proyectos clave, como la Sala Cuna Universal.

"No sólo lanzamos un subsidio en tiempo récord por 25.000 millones; sabemos que los montos son insuficientes para la envergadura de la crisis, por eso también vienen nuevos anuncios —que no puedo anticipar, porque lo va a hacer el Presidente Kast, (pero) algunos ya han salido en prensa, como la inversión en vivienda con el ministro Poduje, obras públicas y otro tipo de subsidios—, pero también tenemos que avanzar en Sala Cuna Universal, que, de acuerdo al estudio del OCEC de la Universidad Diego Portales, con ChileMujer y la Cámara de Comercio de Santiago, podría generar en régimen 144.000 y fracción de empleos", indicó Rau.

La discusión parlamentaria continuará en paralelo a la tramitación de otras agendas económicas en el Congreso, a la espera de las próximas actualizaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el mercado laboral y de los anuncios concretos que La Moneda implementará para reactivar la creación de empleos formales en el país.