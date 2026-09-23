Cerrillos: incendio en block de departamentos dejó dos fallecidos

Un violento incendio estructural registrado la mañana de este miércoles en la comuna de Cerrillos —en el límite con Estación Central— dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres departamentos completamente calcinados.

El siniestro, cuyas llamas se iniciaron alrededor de las 06:00 horas en el primer piso de un bloque de departamentos, movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Carabineros y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) Metropolitano.

Según la información preliminar, las víctimas fatales corresponden a una pareja que habitaba el departamento donde se originó el fuego.

Tras la extinción de las llamas, "entre las maniobras de búsqueda y rescate se logró identificar a dos personas: una persona que estaba calcinada y una segunda con aparentes quemaduras en la vía aérea y con problemas respiratorios. Se procedió con las maniobras de reanimación cardiopulmonar correspondientes y, una vez que llegó personal del SAMU, se determinó que la persona también se encontraba fallecida", explicó el comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú.

Investigación en curso y versiones de vecinos

El caso quedó bajo la indagatoria del Ministerio Público y las unidades especializadas de Carabineros, debido a que el sitio del suceso presenta dificultades complejas de peritaje producto de la destrucción total del inmueble y el estado de los cuerpos.

Testigos y vecinos del sector alertaron sobre la existencia de una discusión y gritos previos a la emergencia, antecedentes que están siendo contrastados con los peritajes forenses para determinar si una de las víctimas presentaba lesiones previas atribuibles a terceras personas.

Asimismo, personal policial debió intervenir en el lugar tras registrarse connatos entre vecinos y familiares de las víctimas.