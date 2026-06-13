George Russell superó a Hamilton y se quedó con la "pole" en el GP de España

El británico George Russell (Mercedes) se quedó con la primera posición de salida para el GP de España, séptima fecha del Mundial de Fórmula 1, sumando así la décima "pole" de su trayectoria y la tercera en lo que va de la temporada 2026.

De este modo, superó en una definición ajustada a su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) por apenas 64 milésimas. El podio de la clasificación lo completó el italiano y líder exclusivo del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes), quien saldrá tercero tras quedar a 0.319 de los 1:14.679 del inglés.

Por su parte, Lando Norris (McLaren) terminó cuarto y justo por detrás suyo se ubicaron los dos monoplazas de Red Bull, con el neerlandés Max Verstappen en la quinta ubicación y el francés Isack Hadjar en la sexta.

En contraste, fue una jornada compleja los locales Carlos Sainz (Williams), quien saldrá decimosexto, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) cerrará la parrilla desde el vigésimosegundo lugar.

El GP de España se celebrará este domingo 14 de junio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT), con Antonelli buscando estirar su ventaja de 66 puntos sobre Hamilton en la tabla general.