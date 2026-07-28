Académico: La megarreforma acelera proyectos incluso cuando son ilegales

El director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, advirtió en Cooperativa que detrás de la megarreforma del Gobierno "hay un riesgo importante" en materia medioambiental, especialmente al impulsar la construcción de proyectos que tilda de ilegales.

Según observó en Lo que Queda del Día, en la iniciativa estrella del Ejecutivo "no hay una visión respecto de las necesidades en torno a la adaptación a la crisis climática, muy por el contrario: hay un intento de aceleración en la construcción de proyectos, y esto es lo más grave de todo, incluso cuando esos proyectos son ilegales", es decir, en la eventualidad de que su Resolución de Calificación Ambiental sea revocada.

"Lo que se terminó aprobando, y que veremos si el Tribunal Constitucional elimina o no, es una norma que le permite a una persona que tiene un proyecto aprobado ilegalmente empezar a construir de inmediato, y si se le detiene su proyecto ilegal en el futuro, el Estado con plata de todos le va a devolver lo que haya gastado. Desde varios puntos de vista, eso es una cuestión al menos injusta e inadecuada", remarcó el abogado.

El también académico de la Universidad de Chile planteó que puede tratarse de una obra que, "por ejemplo, podría no haber tomado en cuenta la variable climática, se aprueba, y luego mientras se revisa, van a empezar a construirla, y con eso van a generar el daño desde el momento cero", lo que da cuenta de que en el Gobierno "no se están mirando los riesgos que se producen con ese tipo de construcciones".

De cara a la reconstrucción en las zonas más perjudicadas por el reciente tren de sistemas frontales, Costa reflexionó: "Entiendo que este Gobierno tiene una serie de eslóganes e ideas que necesita repetir, porque necesita hacer marketing político. También entiendo que hay una diferencia ideológica entre quienes creemos que la naturaleza se protege de una manera, y quienes creen que hay que hacerlo de otra. Pero hay ciertas bases fundamentales en las que -me imagino- tiene que haber agua en la piscina".

"Por ejemplo, ahora que se va a empezar a reconstruir en la Región de Coquimbo después de los desastres que se han producido en este invierno, eso no puede hacerse sin mirar a la crisis climática, sin mirar si esos lugares donde había construcciones puede haberlas nuevamente o no" bajo los parámetros actuales.