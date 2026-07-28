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Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vozinha tiene fecha para arribar a Chile y sumarse a Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero de Cabo Verde viajará desde Madrid.

Vozinha tiene fecha para arribar a Chile y sumarse a Colo Colo
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Vozinha, arquero estrella de Cabo Verde en el Mundial 2026, resolvió sus trámites de visas y permisos de trabajo y tiene fecha para arribar a Chile y sumarse como refuerzo de Colo Colo.

Según información de Cooperativa Deportes, el guardameta de 40 años llegará en la mañana de este jueves y se espera que en esa jornada pueda realizar los exámenes médicos de rigor y completar los últimos trámites antes de firmar su contrato con el conjunto "albo".

Tras superar las evaluaciones, el portero será presentado y se incorporará a los entrenamientos para competir por la titularidad con Gabriel Maureira, quien ocupa el arco después de la lesión de Fernando de Paul.

Colo Colo, líder de la Liga de Primera, volverá a jugar el sábado, a las 15:00 horas (19:00 GMT), ante Everton en Sausalito de Viña del Mar.

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