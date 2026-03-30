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Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Kimi Antonelli tuvo que celebrar con champagne sin alcohol su victoria en el GP de Japón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Debido a que la edad legal para beber es de 20 años en el país asiático.

Kimi Antonelli tuvo que celebrar con champagne sin alcohol su victoria en el GP de Japón
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El piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 años, se vio obligado a celebrar su victoria en el Gran Premio de Japón con espumante sin alcohol, puesto que la edad legal para beber en el país asiático es de 20 años.

Oscar Piastri y Charles Leclerc, segundo y tercero respectivamente, descorcharon botellas de Moët & Chandon durante la ceremonia de podios. El ganador, el piloto de Mercedes, levantó una botella sin etiqueta para cumplir con el tradicional ritual del champagne.

La Fórmula 1 se vio obligada a adaptarse a la normativa legal de Japón, donde la edad mínima para consumir alcohol es de 20 años, aunque en la mayoría de los países esta edad se sitúa en los 18 años.

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