Kimi Antonelli tuvo que celebrar con champagne sin alcohol su victoria en el GP de Japón

El piloto italiano Kimi Antonelli, de 19 años, se vio obligado a celebrar su victoria en el Gran Premio de Japón con espumante sin alcohol, puesto que la edad legal para beber en el país asiático es de 20 años.

Oscar Piastri y Charles Leclerc, segundo y tercero respectivamente, descorcharon botellas de Moët & Chandon durante la ceremonia de podios. El ganador, el piloto de Mercedes, levantó una botella sin etiqueta para cumplir con el tradicional ritual del champagne.

La Fórmula 1 se vio obligada a adaptarse a la normativa legal de Japón, donde la edad mínima para consumir alcohol es de 20 años, aunque en la mayoría de los países esta edad se sitúa en los 18 años.