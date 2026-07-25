Lando Norris obtuvo su primera "pole" del año y saldrá primero en Hungría

El inglés Lando Norris (McLaren) saldrá primero en el Gran Premio de Hungría, undécima fecha del Mundial de Fórmula 1, tras ganar la clasificatoria este sábado en el circuito Hungaroring, a las afueras de Budapest.

Norris, de 26 años, logró su decimoséptima "pole position" en la F1 y la primera de este año al dominar la qualy tras cubrir cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 207 milésimas en la Q3, sólo 12 milésimas menos que su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) arrancará tercero tras quedarse a 238 milésimas de Norris. La segunda fila la completará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial de pilotos con 204 puntos y 45 de ventaja sobre Hamilton.

Sin embargo, cabe señalar que tanto Hamilton como Antonelli están siendo investigados por presuntas maniobras antirreglamentarias durante la calificación; pudiendo darse un cambio en la grilla.

De momento, en la séptima ubicación, partirá el inglés George Russell (Mercedes), al lado del francés Isack Hadjar (Red Bull) desde la cuarta fila.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrán desde la tercera hilera con la quinta y sexta posición, respectivamente.

En cuanto a los latinoamericanos, el argentino Franco Colapinto (Alpine) tomará la salida desde la decimotercera plaza, justo por delante del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), mientras que el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) lo hará desde el último puesto.

La carrera de este domingo 26 de julio, a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT), está prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.