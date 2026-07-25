Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en tener acuerdo comercial con Filipinas

El canciller Francisco Pérez Mackenna concluyó su gira por el Sudeste Asiático con un acuerdo comercial con Filipinas e impulsó otros en materia de inversiones con Indonesia y de libre comercio con Bangladesh.

"Queremos que el Sudeste Asiático mire a Chile y nos abra sus puertas. Queremos robustecer nuestro intercambio comercial, atraer inversiones, capital humano avanzado y talentos para el desarrollo de nuevas tecnologías", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

En esa misma línea, planteó que "lo vinimos a buscar para diversificar nuestros socios en el mundo y abrir mercados que sean atractivos para los exportadores chilenos. Y en este sentido volvemos con acuerdos concretos que nos permiten avanzar en dicho propósito".

En el marco de la conmemoración del 50º aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (ASEAN), el canciller se reunió con las ministras de Filipinas de Comercio, Cristina Roque, y de Relaciones Exteriores, Theresa Lázaro, con quienes celebró el fin de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, en inglés).

Con ello, Chile se convierte en el primer país latinoamericano en tener un acuerdo comercial con Filipinas, una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, que permitirá abrir nuevos mercados para los productos chilenos y diversificar la canasta exportadora.

Igualmente, Pérez Mackenna consiguió avances concretos con Bangladesh y acordó iniciar las negociaciones para alcanzar un Tratado de Libre Comercio con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Khalilur Rahman.

En Indonesia, la autoridad sostuvo un encuentro con el ministro de Comercio, Budi Santoso, con quien coincidió en la importancia de avanzar en las negociaciones para incorporar un capítulo de inversiones en el Acuerdo de Asociación Económica Integral, vigente desde 2019 y que ha servido como plataforma para profundizar lazos económicos con el cuarto país con mayor población del planeta (287 millones de habitantes).

Asimismo, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Sugiono, con quien concordó en la importancia de fomentar la integración económica, incluyendo áreas emergentes, como minerales críticos. El canciller se reunió también con el director de la Autoridad Nacional de Indonesia, con el que destacaron la posibilidad de cooperar en la industria del litio.

Por otro lado, también tuvo un encuentro con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, con el que coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación en diversas materias entre ambas naciones, como seguridad, en la que el país asiático es referente, y el interés por concretar el Green Economy Partnership Agreement.

Durante la visita, el ministro igualmente sostuvo reuniones bilaterales con sus pares de Singapur, Vivian Balakrishnan; de Sri Lanka, Vijitha Herath; de Noruega, Espen Barth Eide, y de Serbia, Marko Djuric; con los que abordó el interés de fortalecer las relaciones políticas y comerciales, además de promover la candidatura de Valparaíso para ser sede de la secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ).