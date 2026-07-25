Comenzó la primera etapa del desalojo del Cerro Chuño en Arica

Personal de Carabineros y de la PDI dieron inicio esta jornada a la primera etapa del desalojo del Cerro Chuño en Arica.

El operativo comenzó pasadas las 08:30 horas, en un lugar afectado por la crisis migratoria y la instalación de bandas pertenecientes al crimen organizado, como "Los Gallegos" y el "Tren del Coro", ambas células del Tren de Aragua.

Un residente expresó a Cooperativa que en el sector intervenido por personal policial habita gente "de buen vivir", y que los delincuentes se encuentran en otro lado del emplazamiento.

"Acá yo trabajaba con extranjeros, son todos de buen vivir. Voy a decir la verdad: donde está la maldad es en (el sector de) Morrillos. Debieron haber sacado Morrillos primero, no acá, porque toda esta gente es de buen vivir y todos los muertos que han encontrado han sido en Morrillos", acusó.

"Nosotros siempre hemos querido pagar luz y agua, pero el Serviu dijo que no. Emelari (Empresa Eléctrica de Arica) y Aguas del Altiplano decían que no, porque esto era terreno del Serviu. La gente en la ciudad de Arica siempre decía que nosotros vivíamos gratis, y no (es así). Siempre quisimos pagar, pero nunca nos dejaron, en verdad", sostuvo.

El operativo de desalojo es financiado por la Gobernación Regional por una cifra que supera los tres mil millones de pesos.