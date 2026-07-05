Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña y selló la victoria 250 de Ferrari en Fórmula 1

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, siendo su primer triunfo en la temporada tras disputar nueve fechas del Mundial de Fórmula 1.

Leclerc logró su novena victoria en la F1 con un tiempo de una hora, 27 minutos, 11 segundos y 335 milésimas, para imponerse a los ingleses George Russell (Mercedes, +0.427s) y Lewis Hamilton (Ferrari, +0.772s), quien fue investigado por una presunta infracción bajo banderas amarillas.

Este festejo del monegasco además significó la victoria número 250 de la escudería Ferrari en el historial de la Fórmula 1.

La carrera concluyó por detrás del auto de seguridad, que había entrado unas vueltas antes a causa del accidente del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que no significó daños mayores pero sí le impidió completar la jornada.

El inglés Lando Norris (McLaren) finalizó cuarto, seguido por el francés Isack Hadjar (Red Bull) y los RB del neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad.

Los sudamericanos festejaron puntos en Silverstone, pues el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue octavo y el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno. Sergio Pérez (Cadillac), el otro latinoamericano en acción, concluyó decimoquinto.

Por otro lado, el puntero Andrea Kimi Antonelli ganó el sprint, pero sufrió un problema con la cubierta de su rueda delantera izquierda que le valió quedar rezagado hasta la posición 16 de la carrera estelar.

De todas maneras, el corredor de Mercedes sigue en la cima del Mundial de Pilotos con 179 puntos, secundado por su compañero Russell (154) y los Ferrari de Hamilton (147) y Leclerc, que alcanzó las 108 unidades.

El próximo Gran Premio será el de Bélgica, que se disputará el domingo 19 de julio a las 09:00 horas de Chile (13:00 GMT) en el circuito de Spa-Francorchamps.