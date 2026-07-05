Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
La U eliminó a Santiago Wanderers y quedó líder en el Grupo D de Copa Chile
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los azules tendrán que definir su clasificación ante San Felipe.
Los azules tendrán que definir su clasificación ante San Felipe.
Universidad de Chile venció 3-2 a Santiago Wanderers en el Estadio "Elias Figueroa Brander" por la quinta fecha de la Copa Chile y quedó líder del Grupo D con 10 puntos, con lo que además eliminó a los "caturros" del torneo.
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