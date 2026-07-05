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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

La U eliminó a Santiago Wanderers y quedó líder en el Grupo D de Copa Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los azules tendrán que definir su clasificación ante San Felipe.

La U eliminó a Santiago Wanderers y quedó líder en el Grupo D de Copa Chile
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Universidad de Chile venció 3-2 a Santiago Wanderers en el Estadio "Elias Figueroa Brander" por la quinta fecha de la Copa Chile y quedó líder del Grupo D con 10 puntos, con lo que además eliminó a los "caturros" del torneo.

Más información en instantes.

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