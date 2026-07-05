"Ahora sí": Gobierno se abrió a facilitar el Estadio Nacional a BTS

Tras conocer la nueva propuesta técnica de DG Medios para la realización de los shows de BTS en el Estadio Nacional, el Gobierno confirmó este domingo que se abrió a facilitar el coliseo de Ñuñoa para los tres conciertos -completamente agotados- de los ídolos del K-pop, agendados para el 14, 16 y 17 de octubre.

A través de un comunicado hecho llegar a Cooperativa, el Ministerio del Deporte informó que recibieron "nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora respecto de la configuración de un nuevo montaje para los conciertos, que ahora sí se ajustaría al cumplimiento de la normativa vigente".

Esto luego de que el primer plan de mitigación entregado por DG Medios no cumpliera con "los estándares mínimos exigidos" para garantizar la continuidad operativa del recinto, apuntando a las 600 toneladas de peso del escenario que arriesgan un "daño irreparable" al césped del coliseo central.

Sin embargo, la cartera del Deporte explicó durante la presente jornada que "las modificaciones presentadas, relativas a peso, distribución de cargas, protección del césped y solución constructiva, cambian sustancialmente la base de la evaluación técnica realizada previamente".

Por ello, el ministerio, a través del Instituto Nacional del Deporte (IND), manifestó este domingo "su disposición a revisar la autorización del concierto en el Coliseo Central".

Eso sí, la decisión estará condicionada a la entrega de documentación técnica que respalde específicamente cuatro aspectos clave: cargas, presión y estructura de producción; sistema de protección y superficies de apoyo; operación del evento -montaje, desmontaje y tránsito-; y plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

Ahora, explicaron desde la cartera, será responsabilidad de la productora cumplir con estos "requisitos indispensables para autorizar la realización del concierto en el Estadio Nacional".

Más temprano, cientos de ARMY -como se conoce a los seguidores del septeto surcoreano- se reunieron en Plaza Baquedano para protestar por la no autorización de los shows y exigir que se realicen en el Estadio Nacional.