Norris arremetió tras choque de Colapinto: "Algunos pilotos no deberían estar en la Fórmula 1"

Lando Norris, piloto de McLaren, arremetió contra Franco Colapinto después del accidente que dejó a ambos fuera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino chocó con su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y los dos autos impactaron el monoplaza del británico.

"Me sacaron de carrera. Sinceramente, algunos pilotos no deberían estar en la Fórmula 1", dijo Norris tras la prueba disputada este sábado en Bakú.

El accidente ocurrió en la vuelta 36 de 51, durante el reinicio posterior a un período de auto de seguridad. Colapinto frenó demasiado tarde al llegar a la primera curva, perdió el control de su Alpine y golpeó a Gasly. Los tres pilotos abandonaron por los daños en sus monoplazas.

"Cometí un gran error. No debería haber pasado", reconoció Colapinto, quien pidió disculpas a su compañero y al equipo.

Los comisarios responsabilizaron al argentino por la colisión y lo sancionaron con cinco puestos de retroceso en la parrilla de su próxima carrera.