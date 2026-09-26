Cayeron dos nuevos sospechosos por secuestro de peruano en Providencia

Dos nuevos imputados -un sujeto adulto y una adolescente de 17 años- quedaron en privados de libertad este sábado por su vinculación al secuestro extorsivo y robo con violencia en contra de un ciudadano peruano, hecho registrado en agosto pasado en Providencia.

El delito se originó cuando un grupo compuesto por al menos ocho individuos abordó al afectado mediante la utilización de dos vehículos.

Posteriormente, los captores trasladaron a la víctima hasta un inmueble ubicado en Estación Central, comuna donde permaneció en cautiverio mientras se concretaban las exigencias económicas.

"Con la revisión de las cámaras de seguridad, GPS que mantenían dispositivos y declaraciones de testigos de oídas y testigos presenciales, se logró individualizar a parte de esta agrupación criminal, logrando la detención el 26 de agosto de cinco sujetos que participaron directamente en los delitos", detalló la fiscal del equipo ECOH Claudia España.

A estos sumó "la detención de una sexta persona adulta, el cual fue formalizado y quedó en prisión preventiva también por los delitos de secuestro extorsivo y robo con violencia".

"Hoy (sábado) quedó bajo el régimen de internación provisoria una menor de 17 años, que también fue formalizada por ambos delitos en calidad de autora", precisó la persecutora.

Tras las formalizaciones de los últimos dos implicados -el sujeto adulto y la adolescente de 17 años-, la justicia resolvió imponer las medidas cautelares privativas de libertad más gravosas correspondientes a cada régimen etario.

Finalmente, el tribunal determinó un plazo de investigación de 180 días para que la fiscalía y los equipos especializados concluyan los peritajes pendientes sobre la organización delictiva.