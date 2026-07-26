Presidente de República Checa participó como fotógrafo en el GP de Hungría

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, asistió al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 acreditado como fotógrafo, donde estuvo al borde de la pista junto a su cámara.

También estuvo presente en las sesiones de entrenamiento, así como en la carrera principal de este domingo, junto al fotógrafo de la misma nacionalidad Jiří Křenek.

La fotografía deportiva es una de las pasiones del actual mandatario del país europeos, donde también estuvo presente en eventos deportivos como Las 24 Horas de Le Mans, MotoGP y Dakar, entre otros.