Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago18.5°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Automovilismo | Fórmula 1

Presidente de República Checa participó como fotógrafo en el GP de Hungría

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Petr Pavel estuvo al borde de la pista con su camara.

Presidente de República Checa participó como fotógrafo en el GP de Hungría
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de la República Checa, Petr Pavel, asistió al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 acreditado como fotógrafo, donde estuvo al borde de la pista junto a su cámara.

También estuvo presente en las sesiones de entrenamiento, así como en la carrera principal de este domingo, junto al fotógrafo de la misma nacionalidad Jiří Křenek.

La fotografía deportiva es una de las pasiones del actual mandatario del país europeos, donde también estuvo presente en eventos deportivos como Las 24 Horas de Le Mans, MotoGP y Dakar, entre otros.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada