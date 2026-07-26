Comenzó campaña para presidir el Frente Amplio: postulan Gael Yeomans y Constanza Martínez

El Frente Amplio (FA) inició las actividades de campaña de cara a sus elecciones internas, que se llevarán a cabo el 15 y 16 de agosto, y que tendrán como protagonistas a la actual presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, y la diputada Gael Yeomans, quienes competirán por el liderazgo del partido.

Desde la comuna de San Miguel, la diputada Gael Yeomans, figura clave del FA en el Congreso, presentó oficialmente su lista "Unir Para Avanzar", que está integrado por Magda Cottet en la secretaría general y Leonardo Jofré en la secretaría ejecutiva.

"Nos interesa que la militancia y el partido en sí se vean fortalecidos como herramienta. Para eso creemos que es importante tener un proceso en donde la militancia que tiene años trabajando también sea incorporada y sea reconocido ese trabajo dentro del partido", explicó la parlamentaria.

Yeomans recalcó la importancia de que se puedan optar a cargos "no solamente por tener la amistad o algún posicionamiento previo, sino que sea por el trabajo de los militantes. Para eso vamos a tener una propuesta de promoción militante".

Martínez: "El adversario es la ultraderecha"

En tanto, la timonel Constanza Martínez dijo -en entrevista con La Tercera- que su foco apunta a sumar nuevas voces y miradas para enfrentar al Gobierno de José Antonio Kast, fortalecer la figura de los alcaldes y reforzar la unidad de la izquierda.

"Nuestros principios no pueden ser camisas de fuerza, sino que un motor y una guía", afirmó la exdelegada presidencial metropolitana, quien aseguró que el ambiente interno del partido es "muy sano" y que, para ella, "el adversario es la ultraderecha".

La asunción de los nuevos cargos en el Frente Amplio quedó programado para el 25 de agosto, mientras que el cambio de mando se realizará el día 29 del mismo mes.